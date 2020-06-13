2020/06/13 | 21:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: نستذكر شهداء الحشد والعراق ونجدد العهد للمرجعية بأن يكون الحشد مدافعا عن البلد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: نستذكر شهداء الحشد والعراق ونجدد العهد للمرجعية بأن يكون الحشد مدافعا عن البلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).