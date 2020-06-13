بتوجيه من الكاظمي.. الاتصالات تطلق عمليات

2020/06/13 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ المثنى

تشهد محافظة المثنى، منذ يومين، نفاد وعطل مستلزمات الفحص الخاصة بفيروس كورونا، في وقت تسجل محافظات البلاد إصابات يومية مرتفعة على رأسها العاصمة بغداد.

وقال مصدر بدائرة صحة المثنى، إن "عدم تسجيل إصابات جديدة

بغداد اليوم-اربيل

سجلت صحة إقليم كردستان، السبت (13 حزيران 2020) 6 وفيات جديدة و209 إصابات خلال 24 ساعة، في مناطق الاقليم.





وذكرت صحة الاقليم، في بيان، أنها أجرت "2350 فحصا في مناطق الإقليم خلال 24 ساعة الماضية، اسفرت عن اكتشاف 209 اص

بغداد اليوم _ ذي قار

نفت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، خروج فيروس كورونا عن السيطرة، فيما أكدت إعداد خطط بديلة في حالة ازدياد الاصابات.

وقال مدير عام الصحة، عبد الحسين الجابري، في حدث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة ومن خلال

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