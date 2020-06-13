صحة كردستان تسجل 6 وفيات جديدة و209 اصابات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/13 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-اربيل

سجلت صحة إقليم كردستان، السبت (13 حزيران 2020) 6 وفيات جديدة و209 إصابات خلال 24 ساعة، في مناط...





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