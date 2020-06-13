الأزمة النيابية: الحظر الجزئي لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

2020/06/13 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو خلية الأزمة النيابية، حسن خلاطي، اليوم السبت، أن العمل بالحظر الجزئي الوقائي لا يعني العودة للحياة الطبيعية وممارسة الأنشطة بشكل اعتيادي.

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