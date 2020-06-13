باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

2020/06/13 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأوروغوياني إدينسون كافاني، والبرازيلي تياغو سيلفا.وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياغو سيلفا”.وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، […]

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