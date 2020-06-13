2020/06/13 | 22:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 ألف طالب بالدراسات العليا يستعدون غداً لأداء امتحاناتهم النهائية إلكترونيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 ألف طالب بالدراسات العليا يستعدون غداً لأداء امتحاناتهم النهائية إلكترونيا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 ألف طالب بالدراسات العليا يستعدون غداً لأداء امتحاناتهم النهائية إلكترونيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).