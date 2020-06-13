2020/06/13 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس صحو والعظمى في بغداد تزيد عن 40 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل طقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحواً ودرجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق حيث تزيد العظمى في بغداد عن 40 مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) […]

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