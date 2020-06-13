2020/06/13 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات التركية ترفع قيود السفر من المنافذ الجوية والبرية مغتربون عالقون في مصر يطالبون بإعادتهم إلى العراق القاهرة – مصطفى عمارة انقرة – الزمان طالب عراقيون عالقون في مصر منذ أشهر بسبب جائحة كورونا، الحكومة بتخصيص رحلة جوية استثنائية لاعادتهم الى البلاد .وقال طلبة في تصريح اطلعت عليه (الزمان) امس […]

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