2020/06/13 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن: مباحثاتنا مع بغداد مثمرة ستنقل العلاقات إلى عصر جديد البرلمان يضيّف مسؤولين للإطلاع على حيثيات الحوار بين العراق وأمريكا بغداد – عبد للطيف الموسوي واشنطن – مرسي ابو طوق أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي استعداد لجنته تضييف الوفد المفاوض لامريكا للاطلاع على تفاصيل الحوار وما جرى تداوله […]

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