2020/06/13 | 22:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا في ذكرى تاسيسه الـ63 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 22:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

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