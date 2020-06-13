اليمن تتلقى 19 طناً من المساعدات الطبية التي ارسلتها الامم المتحدة

2020/06/13 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصلت شحنة جديدة من المستلزمات والمواد الطبية، مقدمة من الأمم المتحدة لليمن، اليوم السبت، إلى العاصمة اليمنية صنعاء.وقال مصدر في مطار صنعاء الدولي، لوكالة “سبوتنيك”، إن “طائرة شحن أفرغت أكثر من 19 طنا من المستلزمات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).وتعد دفعة المساعدات […]

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