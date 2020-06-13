التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن انتهاء مهمة قوة “مهام التنين”

2020/06/13 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي انتهاء مهمة قوة مهام التنين

وقال التحالف في بيان ان فرقة الجيش الملكي الدنماركي مع قوة المهام المشتركة انهت مهمتها التدريبية لحرس الحدود العراقي في قاعدة الأسد الجوية، مبينا ان التحالف الدولي درب أكثر من تسعة عشر ألف منتسب من قوات حرس الحدودواكد التحالف الدولي نقل مهمة التدريب الى نظرائهم العراقيين الذين سيستمرون في تدريب قواتهم لضمان تحقيق الهزيمة الحتمية لداعش الإرهابي.

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