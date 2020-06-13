مديرية المرور تعلن تطبيق نظام الفردي والزوجي بدءاً من يوم الاحد

2020/06/13 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، تطبيق نظام الفردي والزوجي بدءاً من يوم الاحد، خلال حظر التجوال الجزئي، فيما كشفت عن عدد من الاستثناءات.

وقال مدير المرور اللواء زهير الخفاجي، في تصريح إن نظام الفردي والزوجي سيطبق خلال حظر التجوال الجزئي على المركبات الخصوصي فقط، لافتاً الى ان مركبات الاجرة غير مشمولة بالزوجي والفردي وكذلك الجهات المشمولة بالاستثناء من الحظر،وأضاف الخفاجي، أن دوائر المرور تعمل الان وفق البوابة الالكترونية، داعيا المواطنين الذين تصل إليهم رسالة مراجعة مواقع المرور لإنجاز معاملاتهم.

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