رئيس الجمهورية : استكمال النصر على الارهاب يتطلب بناء دولة مقتدرة

2020/06/13 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح الانتصارات التي سطرها الحشد الشعبي في ذكرى تأسيسه.

وقال صالح في تغريدة على تويتر، نستذكر بإجلال الفتوى الجهادية للمرجع السيد علي السيستاني التي حشدت طاقات الشعب في مواجهة داعش الارهابي، فتضحيات وتكاتف القوى الامنية من الجيش والحشد والبيشمرگة سطرت ملحمة النصر على الإرهابوإن استكمال النصر يتطلب بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة والتي تحفظ الحقوق وتحمي المواطن.

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