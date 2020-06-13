الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين جنوبي الموصل

2020/06/13 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني، السبت (13 حزيران 2020) بتفكيك واعتقال خلية مرتبطة بتنظيم داعش في محافظة ديالى، مختصة بنصب العبوات الناسفة وتفجيرها.

قوال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة تمكنت من تفكيك واعتقال افراد خلية خطيرة

بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، السبت، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عناد التقى في مكتبه بمقر الوزارة، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن

بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت قيادة شرطة الديوانية، السبت، القبض على شخص تسبب بموت ابنته بعد تعنيفها في الديوانية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم شرطة الأسرة والطفل تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين من سكن

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