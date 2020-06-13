فالح الفياض: الحشد الشعبي هو الإرادة الصادقة المعبرة عن الشعب العراقي

2020/06/13 | 22:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، السبت، أن الحشد الشعبي لن يكون أداة بيد الفاسدين او لقمع الشعب، لافتا إلى ان الحشد الشعبي هو الإرادة الصادقة المعبرة عن الشعب العراقي.وقال الفياض في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، إن “الحشد الشعبي والقوات المسلحة صنعا النصر على داعش واعادوا

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