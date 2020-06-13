الإعلام الأمني تحدد مكان انطلاق صاروخي كاتيوشا استهدفا معسكر التاجي

2020/06/13 | 22:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، تعرض معسكر التاجي لقصف بصاروخين نوع كاتيوشا دون خسائر تذكر.وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقت “يس عراق” نسخة منه: “سقوط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي ومكان الانطلاق قرب منشاة نصر شمالي بغداد دون خسائر تذكر”.

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