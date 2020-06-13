بيان: سقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب بغداد

2020/06/13 | 22:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم السبت بسقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب العاصمة العراقية بغداد، دون خسائر تذكر.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي، دون خسائر تذكر.

وأضافت أن الصاروخين انطلقا من مكان قرب منشأة نصر شمالي بغداد.





وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق السبت، بشن هجوم صاروخي على قاعدة التاجي عسكرية.

وتضم القاعدة الواقعة شمال بغداد، جنوداً أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي.

وكان الجنود الأمريكيون في القواعد العسكرية العراقية والسفارة الأمريكية ببغداد في مرمى هجمات صاروخية متكررة على مدى الأشهر الماضية.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

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