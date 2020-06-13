الفتح: لولا تشكيل الحشد الشعبي وفتوى السيد السيستاني لاستمرت داعش حتى اليوم

2020/06/13 | 22:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، السبت، فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي بأنها أسقطت المؤامرة الداخلية والخارجية التي خططت لتدمير العراق.وقال قدو، إن “عصابات داعش الإرهابية دخلت العراق بدعم داخلي وخارجي، اذ ان بعض القوى السياسية كانت تطلق على تلك المجاميع تسمية (ثوار العشائر)”، لافتا الى ان “فتوى السيد السيستاني أسقطت المؤامرة الداخلية […]

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