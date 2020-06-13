العيداني يعلن إعــادة العمــل بـ «١٨٩» مشروعـاً متلكئاً ويمنع دخول مواد صناعيّة في مسعاه لدعم المنتج المحلي

2020/06/13 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيإثرِ توجيه محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ بترميم دار المتظاهر والناشط «جبار علي» والذي اعتقل سابقاً وأطلق سراحه بتدخل مباشر من قبلهِ، فإنَ أعمالُ بناء الدار وإعادة ترميمه قائمة على قدمٍ وساق وبجهودٍ متواصلة.وقدمت عائلة جبار شكرها وعرفانها للجهود المبذولة في إعادة ترميم دارهم من قبل محافظ البصرة، وتحقيق حلمهم في الحصول على دار سكنيّة تأويهم وتعيد لهم الراحة والطمأنينة.من جانب آخر، أوضح محافظ البصرة إنه يطالب على الدوام من أجل حقوق البصرة وأهلها في كل الميادين ومنها القطاع الثقافي.وقال العيداني إنه يحاول بكل الإمكانيات من أجل أن تنال البصرة حقوقها، في كل المجالات والخدمات.وأشار إلى أنه خلال تسلمه إدارة السلطة التنفيذية، تم إعادة (١٨٩) مشروعاً متلكئاً عن العمل بعد توقف بعضها لأسباب مالية حسب القرار (٣٤٧)، في عهد الحكومات السابقة، والذي بموجبه توقف العمل في كل المشاريع، منوها إلى أن التوجيهات التي أصدرها نصت على ضرورة الدقة في العمل والإنجاز واحترام الفترة الزمنية المحددة، ووفق المواصفات الفنية والهندسية القياسية.وعن المشاريع الثقافية، قال إنه كان قد خاطب وزير الثقافة السابق، من أجل الحصول على موافقات الوزارة لتحويل مشروع دار الأوبرا للحكومة المحلية في البصرة، لإنجازه ضمن مشاريع ٢٠١٩ لكن لم نحصل على نتيجة، مشيرا إلى أنه ينتظر وزير الثقافة الجديد لمفاتحته حول المشروع لإدراجه ضمن مشاريع العام القادم.إلى ذلك، وجه محافظ البصرة إلى المنافذ الحدوديّة والسيطرات الخارجيّة في المحافظة إيعازاً بمنعِ دخول المواد الصناعية وفي إطار دعمِ المنتج المحلي، سيما الشركات المنتجة في محافظة البصرة، وحدد نوع المادة التي منع دخولها لكثرة انتاجها وسدها لحاجة الأسواق المحلية.وقال المركز الإعلاميّ لديوان محافظة، في بيانٍ، إن “مكتب محافظ البصرة واستناداً إلى توجيه المحافظ، وجه كتاباً رسمياً إلى المنافذ الحدوديّة كافة بمنع دخول (الأنابيب البلاستيكيّة) بكافة أنواعها وأحجامها، وذلك لكثرة انتاجها من قبل إحدى الشركات المنتجة في المحافظة ولأكثر من (36 ألف طن) من هذه المواد وهي تكفي لسد حاجة الأسواق المحلية”.وتابع إن “إيعاز المنع جاءَ استناداً إلى نص هامش المحافظ (الإيعاز إلى المنافذ الحدوديّة والسيطرات الخارجيّة بمنع دخول المواد لغرض حماية المنتج المحليّ) على أصل كتاب غرفة صناعة البصرة، وإلى أحكام المادة 2/أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008”.

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