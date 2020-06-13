محافظ بغداد ووزير الصحة يتابعان تحويل اجنحة معرض بغداد الى مستشفيات ميدانية للتصدي لـ «كورونا»

2020/06/13 | 22:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحيزارا محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا برفقة وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي معرض بغداد الدولي لمتابعة تحويل اجنحته الى مستشفيات ميدانية للتصدي لجائحة (كورونا).يشار الى ان محافظة بغداد وبتوجيه من المحافظ كانت قد سلمت جناحها في المعرض الى وزارة الصحة والبيئة، اذ سيكون من ضمن المواقع التي سيتم تحويله الى مستشفى كونه مجهز بجميع الوسائل.من جانب آخر، اعلن محافظ بغداد المهندس محمدجابرالعطا انطلاق المرحلة الثانية من معالجة الطمر غير النظامي في قضاء الزهور، مشيرا الى تسوية الارض وتثبيت الحدود والتي ستسفر عن فرز ١٠ الاف قطعة سكنية.واشار المحافظ خلال زيارته الميدانية الى موقع الطمر الى ان «مديرية بلديات المحافظة وبلدية الزهور انجزت المرحلة من معالجة الطمر في منطقة الحرس /الحسينية ونقل ٦٠ الف متر مكعب من الانقاض والنفايات الى موقع اخر خصص للمعالجة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبعيدا عن المناطق السكنية»، لافتا الى ان « هذه الجهود الخدمية المنفذة ستثمر عن فرز نحو ١٠ الاف قطعة سكنية موزعة في السابق على المواطنين ومساحة كل قطعة ٣٠٠م، ولكن لم تستغل او يتم البناء فيها بسب كميات الانقاض والنفايات المتراكمة».وبين المحافظ ان « مواقع الطمر عانوا منها الاهالي طوال ال ١٧ عاما الماضية بسب قربها عن المناطق السكنية والتسبب بتلوث بيئي جراء حرق النفايات وحدوث امراض خطيرة جدا»، مستدركا بان « هنالك جهود مماثلة في معالجة الطمر بمناطق التاجي/ سبع البور وابو غريب وكذلك النهروان وقبلها ناحية الجسر وناحية الوحدة وسيبدأ قريبا ضمن خطة موضوعة من قبل المحافظة والبلديات فضلا عن ايجاد معامل لفرز النفايات ومواقع الطمر الصحي».

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