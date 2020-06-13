الصين تفرض الحجر الصحي على احياء في العاصمة بسبب كورونا

2020/06/13 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت السلطات الصينية فرض حجر صحي على أحد عشر حيا في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاور لها.وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست السبت.وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.وتمكنت الصين أول […]

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