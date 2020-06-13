خلال 48 ساعة.. أربيل تغلق عشرات المحال المخالفة لإجراءات الوقاية

2020/06/13 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يوم السبت، عن قيامها باغلاق اكثر من مائة محل خلال اليومين الماضيين لمخالفها التعليمات الصحية واجراءات الوقاية من الجائحة العالمية.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت باغلاق (111) محلا اخر خلال اليومين الماضيين في القائممقاميات العشرة التابعة للمحافظة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصحية واجرات الوقاية من فيروس كورونا بعد المتابعة والتفتيش لمحلاتهم.

واضاف البيان ان الغرفة تعلن للمواطنين والقاطنين في حدود محافظة اربيل انها عن طريق اللجان الرقابية والصحية مستمرة في بالمتابعة والتفتيش للمحال ومراقبتها من اجل منع تفشي وباء كورونا وتطبيق اجراءات الوقاية من الفيروس، مبينا ان اي محل لايلتزم يتعرض للعقوبات والاغلاق.

وطالب البيان جميع الاطراف من اجل السلامة حماية الامن الصحي للمدينة، ان يلتزموا بالتعليمات الصحية وتنفيذ اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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