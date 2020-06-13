الاعلام الامني: سقوط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد

2020/06/13 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي.وقالت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، إنز “صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي”، مبينة أن “مكان الانطلاق قرب منشأة نصر شمالي العاصمة بغداد”.واكدت أن “الهجوم لم يسفر عن وقوع اي خسائر تذكر”.انتهى 25ن

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