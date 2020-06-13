ميسان تسجل 102 إصابة مع شفاء 15حالة وثلاث حالات وفاة

2020/06/13 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان السبت عن تسجيلها تصاعدا بعدد الإصابات حيث سجلت اليوم (102) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت اليوم تزايدا وهو الأعلى منذ ظهور الجائحة بعد تأكيد إصابة ١٠٢ ، مشيرا إلى أن الإصابات موزعة على مناطق ( حي الخليج ، حي […]

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