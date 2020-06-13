جدل وردود فعل حزينة حول التوجه لإلغاء الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة السعودية

2020/06/13 | 22:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فجعت مواقع التواصل الاجتماعي، بانباء حول التوجه لالغاء موسم الحج هذا العام بسبب جائحة كورونا، فيما تتضارب الانباء بشان صدور القرار الرسمي بعد.وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السعودية تدرس إلغاء موسم الحج لهذا العام في خطوة قد تكون الأولى في تاريخ المملكة منذ تأسيسها في 1932، وقد تحمل تبعات سياسية […]

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