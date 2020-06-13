خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن استهداف معسكر التاجي

2020/06/13 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، سقوط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان مقتضب، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “صاروخين نوع كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي دون خسائر تذكر”.واضاف البيان، ان “مكان اطلاق الصاروخين كان قرب منشاة نصر شمالي بغداد”.

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