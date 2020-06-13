سقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب بغداد

2020/06/13 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط صاروخين على معسكر التاجي قرب العاصمة العراقية بغداد، دون خسائر تذكر.وقالت الخلية في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم السبت إن “صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي، دون خسائر تذكر.وأضافت أن الصاروخين انطلقا من مكان قرب منشأة نصر شمالي بغداد.وتضم القاعدة الواقعة شمال بغداد، جنوداً […]

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