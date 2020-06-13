الكاظمي يوجّه بانطلاق

2020/06/13 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد انطلقت، اليوم السبت، "عمليات الصدمة" لكشف ومكافحة تهريب سعات الانترنت في العراق.وذكرت وزارة الاتصالات في بيان، تلقت وكالة اين نسخة منه انه" بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة وزير الاتصالات اركان شهاب وبالتنسيق مشترك بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات مع جهازي المخابرات والامن الوطني وقوات الرد السريع (وزارة الداخلية) للكشف عن مواقع وأبراج وعُقد ومنظومات تهريب سعات الانترنت في محافظة ديالى وباقي المحافظات، وهي أكبر عمليات تخصصية مشتركة".واضافت، ان "عمليات الصدمة بدأت في جميع قواطع محافظة ديالى بتعاون كبير بين جميع الجهات بضمنها محافظة ديالى وقوات الاسايش في بعض المناطق والجهات الامنية المختصة التي اخذت بدورها تغطية الجانب الامني للوصول الى المهربين الحقيقيين لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".ودعت الوزارة جميع الشركات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات والانترنت الى" دعم عمليات الصدمة والقيام بإبلاغ وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات عن أية عملية تهريب للسعات لكي يتم كشفها ومكافحتها للحفاظ على الامن الوطني والاقتصاد العراقي

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