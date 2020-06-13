الشويلي: داعش هدد وجود الإسلام وفتوى المرجعية “حمته”

2020/06/13 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الباحث في الشأن السياسي ماجد الشويلي، السبت، أن عصابات داعش هددت وجود الإسلام وفتوى المرجعية الدينية “حمته”.وقال الشويلي في حديث لقناة “العهد”، إن “فتوى الجهاد المباركة لم تكن لطائفة معينة”، مبينا أن “داعش كان خطة معدة لضرب الاسلام وتشويهه”.وأضاف أن “الفتوى اعطت بعدا عقائديا محفزا للحشد الشعبي”، لافتا إلى أن “الفتوى هي […]

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