2020/06/13 | 23:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة: الاجهزة الامنية تلقت توجيهاً عاجلاً لكشف الجهات المتورطة بالقصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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