هيئة الحج العراقية تؤكد انه لغاية الان لم يتم تبليغنا رسميا من السعودية بالغاء الحج

2020/06/13 | 23:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اكد رئيس هيئة الحج والعمرة وكالة سامي المسعودي انه لغاية الان لم يتم تبليغنا رسميا من الجانب السعودي بالغاء الحج هذه السنة .وقال المسعودي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ان “الجانب السعودي لم يبلغنا لغاية الان رسميا بالغاءالحج“.واضاف “نحن ندرس امكانية تفويج الحجاج وفق معطيات الصحة الدولية وقرار الحكومة ومجلس النواب، […]

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