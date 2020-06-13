اندلاع حريق كبير في مقر أمني قرب مطار بغداد

2020/06/13 | 23:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باندلاع حريق حريق كبير يوم السبت في مقر أمني قرب مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في مقر فرقة الرد السريع التي تتولى مهام الأمن في مطار بغداد قرب ساحة عباس ابن فرناس".

وأضاف أن "الحريق كبير جداً وتم توجيه 15 فرق اطفاء للسيطرة على النيران".

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