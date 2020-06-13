محلل سياسي: الحشد بدأ الحرب ضد داعش بالسلاح الشخصي والجهاد الذاتي

2020/06/13 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي كامل الكناني، السبت، ان الحشد الشعبي بدأ الحرب ضد عصابات داعش بالسلاح الشخصي والجهاد الذاتي.وقال الكناني في حديث لقناة “العهد”، إن “الحشد الشعبي حالة استثنائية وهو صيرورة الأمة” وأردف ان “امهات ابطال الحشد ودعنهم (بالزغاريد)”، لافتا إلى ان “الحشد الشعبي متفرد البنيوية ومختلف عن كل التشكيلات”.ولفت الكناني، إلى ان “الحشد […]

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