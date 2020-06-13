اندلاع حريق داخل مقر الرد السريع قرب مطار بغداد الدولي

2020/06/13 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ بغداد

اصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بيانا بشان قصف معسكر التاجي.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة م

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي"، مبينة أن "مكان الانطلاق قرب

بغداد اليوم ـ نينوى

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، القبض على ارهابيين اثنين جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 75 تمكنت

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