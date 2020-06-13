التعليم تستأنف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 % وتشدد على إجراءات السلامة الوقائية

2020/06/13 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، استئناف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 %، مشددة على إجراءات...





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