2020/06/13 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، استئناف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 %، مشددة على إجراءات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التعليم تستأنف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 % وتشدد على إجراءات السلامة الوقائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت وزارة التعليم العالي، السبت، استئناف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 %، مشددة على إجراءات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التعليم تستأنف الدوام يوم غد الأحد بنسبة 25 % وتشدد على إجراءات السلامة الوقائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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