العمليات المشتركة تصدر بيانا بشأن استهداف معسكر التاجي بصاروخين

2020/06/13 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ بغداداصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بيانا بشان قصف معسكر التاجي.وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها ، الا ان هذه الجهات أقدمت مساء اليوم السبت على إطلاق صاروخين كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد وقد سقطا داخل معسكر التاجي ( معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر ، في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة".واضافت: "وعليه فإن أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لاضعاف العراق، وليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي"، مبينة أن "مكان الانطلاق قرب

بغداد اليوم ـ نينوى

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