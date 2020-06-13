لمدة 14 يوماً.. إغلاق كامل

2020/06/13 | 23:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر اللواء الركن ناصر الغنام، قائد عمليات محافظة الانبار، السبت، اغلاق سيطرة الصقور التي تربط المحافظة بالعاصمة بغداد لمدة ١٤ يوما، وفيما منع منعا باتا دخول اي شخص الى المحافظة، لفت الى ان المنع يشمل حتى الملاكات الصحية والاعلاميين ومنتسبي القوى الامنية في الانبار.

وقال الغنام في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى محافظة الانبار"، مشيرا الى ان "اي شخص متواجد حاليا في بغداد يبقى فيها لحين انتهاء الـ١٤ يوما".

واردف الغنام، "لا يسمح حتى بدخول رجال الصحة والاعلاميين والمنتسبين الامنيين والضباط الى الانبار".

يشار الى ان محافظات العراق لاسيما العاصمة بغداد سجلت في الايام القليلة الماضية اعلى نسب اصابة بفيروس كورونا، وباتت اعداد المصابين ترتفع بصورة مقلقة وتتجاوز الالف اصابة في كل يوم؛ كما ارتفعت اعداد الوفيات ومن بين المصابين اطباء وملاكات طبية.

يذكر ان خلية ازمة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية كانت قد قررت في نيسان الماضي إعادة غلق سيطرة الصقور بالكامل امام حركة سير الاشخاص والمركبات ولمدة 14 يوما؛ بعد ان كانت قررت نهاية آذار الماضي اغلاق السيطرة بشكل كامل ايضا بسبب تجاهل منتسبيها تعليمات الصحة وخلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

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