2020/06/13 | 23:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أفاد مصدر أمني باندلاع حريق كبير في مقر أمني قرب مطار بغداد الدولي.وقال المصدر للمستقلة اليوم السبت إن “حريقا كبيرا اندلع في مقر فرقة الرد السريع التي تتولى مهام الأمن في مطار بغداد قرب ساحة عباس ابن فرناس”.وأضاف أن “الحريق كبير جداً وتم توجيه 15 فرق اطفاء للسيطرة على النيران”.وأشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في مقر الرد السريع قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير في مقر الرد السريع قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).