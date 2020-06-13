سلاما ًعلي الجابري .. نحن معك بقلم الاستاذ جلال النداوي

2020/06/13 | 23:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض الاخ والزميل الاعلامي العراقي المعروف الدكتور علي الجابري لحملة من جهة او جهات مشبوهة تتخفى وراء أكمة تستهدفه للنيل من موقفه الوطني الثابت ضد الاحتلال الامريكي الغاشم للعراق ،...أكمل القراءة ←

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