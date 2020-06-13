يخص منها حظر التجوال.. خلية الأزمة في بابل تصدر مقررات جديدة

2020/06/13 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في بابل، السبت، عن عدد من القرارات المهمة، فيما اشارت الى ان من بين القرارات ما يحص حظر التجوال.وادناه مقررات خلية الازمة في بابل: ١- يكون حظر التجوال بشكل جزئي لمدة اسبوع يبدأ من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السادسة عصراً اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/١٤ ويكون يوم الخميس […]

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