موسكو: وفاة 50 مصابا بفيروس كورونا

2020/06/13 | 23:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، مقابل 44 في إحصائية أمس الجمعة.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 50 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3281 شخصا، بعد أن كانت 3231 في الإحصائية السابقة.ويشير العدد إلى ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا المستجد في موسكو على أساس يومي بعد أيام من تراجعه، وسجلت في المدينة حسب بيانات 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44.

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