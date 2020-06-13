2020/06/13 | 23:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداندلع حريق كبير، اليوم السبت، داخل فرقة الرد السريع في مطار بغداد.وذكر مصدر في الدفاع المدني لـ"كلكامش برس"، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل فرقة الرد السريع في مطار بغداد قرب ساحة عباس ابن فرناس".واشار الى ان "الحريق توسع بشكل كبير و تم توجيه 15 فرق اطفاء للسيطرة على النيران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير داخل فرقة الرد السريع في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير داخل فرقة الرد السريع في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).