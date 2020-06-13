نائب: لو لا تدخل التحالف الدولي لحسمنا الانتصار على داعش بسنة ونصف

2020/06/13 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب، حسن فدعم، السبت، أنه لولا تدخل التحالف الدولي لحسمنا الانتصار على عصابات داعش خلال سنة ونصف.وقال فدعم في حديث لقناة “العهد”، إن “الشهداء والمصابين هم اصدق دليل على التضحيات”، مبينا ان “التحالف الدولي ساهم بتأخر الانتصار على داعش”.وأضاف ان “التحالف الدولي تدخله كان سلبيا ومعرقلا وبسببه خسرنا شهداء كثر”، مضيفا ان […]

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