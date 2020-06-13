العمليات المشتركة تتوعد المتورطين في استهداف التاجي: سنحاسبكم قريباً

2020/06/13 | 23:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توعدت قيادة العمليات المشتركة يوم السبت بملاحقة المتورطين في إطلاق صاروخين على معسكر التاجي ببغداد وتقديمهم للعدالة قريباً.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "رغم تحذيراتنا السابقة للجهات التي تحاول خلط الاوراق من خلال العبث بالأمن وتهديد قواتنا الامنية البطلة من خلال استهداف معسكراتها ، الا ان هذه الجهات أقدمت على إطلاق صاروخين كاتيوشا من الشارع الرئيسي المقابل لمنشأة النصر شمالي بغداد".

وأضافت أن "الصاروخين سقطا داخل معسكر التاجي ( معسكر تابع للقوات الامنية العراقية ) دون خسائر، في رسالة لا تريد الخير للعراق وشعبه خاصة خلال هذه المرحلة".

وأردفت أن "أجهزتنا الأمنية تلقت توجيها عاجلا للقيام بجهد استخباري نوعي للكشف عّن هذه الجهات التي رغم تحذيراتنا لها، تسعى لاضعاف العراق".

وتوعدت قيادة العمليات المشتركة بالقول، "ليعلم من سولت له نفسه العبث بأمن العراق إنه سيكون تحت طائلة القانون عما قريب".

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