سان جيرمان يعلن الاستغناء عن أبرز لاعبيه

2020/06/13 | 23:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأوروغوياني إدينسون كافاني، والبرازيلي تياغو سيلفا.وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياغو سيلفا”.وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس المقبل.ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي “للتشامبيونز ليغ”.

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