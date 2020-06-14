ضحايا ومفقودان في اقتحام داعش لمنزل كاكائيين في خانقين

2020/06/14 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى يوم السبت بسقوط ضحايا وفقدان أثر شخصين آخرين في اقتحام مسلحي تنظيم داعش منزلا يعود للكورد الكاكائيين في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان مسلحي داعش اقتحموا منزل أحد الكورد الكاكائيين في قرية دارا بقضاء حانقين، وفتحوا النار على أصحابه.

وأضاف أن شخصين اثنين لقيا حتفهما وأصيب اثنان بجروح فيما فُقد أثر اثنين آخرين جراء الهجوم.

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