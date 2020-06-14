مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اندلاع حريق كبير بالقرب من مطار بغداد الدولي

2020/06/14 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني باندلاع حريق كبير، في مقر فرقة الرد السريع قرب مطار بغداد الدولي.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم السبت، إن “حريقا كبيرا اندلع في مقر فرقة الرد السريع التي تتولى مهام الأمن في مطار بغداد قرب ساحة عباس ابن فرناس”.وأضاف أنه ” تم توجيه 15 فرق اطفاء للسيطرة على النيران”.

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