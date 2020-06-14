2020/06/14 | 00:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادرجح مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، السبت، ان يكون حريق مقر الفوج الرابع اللواء الاول ناجما عن تماس كهربائي .وذكر معن في بيان مقتضب تلقته "كلكامش برس" ان "احتراق جملون مبني من السندويج بنل على الارجح لحد الان سببه تماس كهربائي".وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، باندلاع حريق كبير قرب مطار بغداد الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: حريق مطار بغداد ناجم عن تماس كهربائي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: حريق مطار بغداد ناجم عن تماس كهربائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).