2020/06/14 | 00:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قيادة العمليات المشتركة تصدر بيانا شديد اللهجة بعد استهداف معسكر التاجي بصاروخي كاتيوشا

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